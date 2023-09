Tupperware und Mountainbike in Iserlohn gestohlen

Iserlohn/Sümmern. Die Polizei vermeldet zwei Einbrüche in den vergangenen Tagen in Iserlohn und Sümmern. Das ist passiert.

Insgesamt vier Kellerverschläge haben ein oder mehrere unbekannter Täter zwischen Samstag und Dienstag im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Elisabethstraße in Iserlohn aufgebrochen. Aus dem Inneren der Verschläge wurden Tupperware sowie Besteck entwendet. Dies meldet die Polizei am Mittwoch.

Am Astrid-Lindgren-Weg in Sümmern haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag die Tür einer Gartenhütte aufgehebelt. Gestohlen wurde hier ein Mountainbike in orange. Täterhinweise liegen laut Polizei bisher nicht vor.

