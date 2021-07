Hilfsaktion Über 100.000 Euro an Soforthilfe sind in Iserlohn angewiesen

Iserlohn. Ab jetzt können vom Unwetter Betroffene auch Anträge für die Unterstützung durch Spendengelder einreichen.

Den Betrag, den die Stadt Iserlohn vom Land NRW mit Mitteln des Bundes als Soforthilfe für die Betroffenen der Unwetterkatastrophe überweisen bekommen hat, mochte Bürgermeisterreferent Hartmut Bogatzki nicht nennen. Diesbezüglich seien keinerlei Probleme zu erwarten, sagt er zum Umfang der Geldmittel. „Es reicht für weitere Anträge.“ 35 Anträge für die Soforthilfe seien mittlerweile im Rathaus eingegangen. „Die ersten Anweisungen sind heute passiert“, berichtete er am Mittwoch auf Anfrage. Über 100.000 Euro würden an Privatleute und kleinere Gewerbetreibende ausgezahlt.

Zwar werde bei der Auszahlung der Soforthilfen unbürokratisch entschieden, dennoch werde bei der Stadt nicht blauäugig mit den Anträgen umgegangen. „In dem einen oder anderen Fall wird es noch diskutiert“, sagte Bogatzki. Er verwies in dem Zusammenhang auf einen Fall, in dem die Hilfe wohl nicht ausgezahlt werde. Die Stadt habe bei einem Ortsbesuch wegen offensichtlicher Zweifel die Bedürftigkeit prüfen wollen und sei abgewiesen worden. Über eine Strafanzeige wegen Betruges werde hier nachgedacht, so Bogatzki. Andererseits sei es aber auch so, dass es nicht nur an den bekannten Orten zu nennenswerten Schäden gekommen sei. Voraussetzung für die Soforthilfen sei, dass der Schaden, der nicht von Versicherungen getragen werde, über 5000 Euro liegt.

„Bürger helfen Bürgern“ berät sich mit der Stadt

Da stellt sich die Sachlage bei den Hilfen, die aus Spendengeldern finanziert werden, anders dar. Über die „Heimatcrowd“ und auch direkt hatten Spender Geld an den Verein „Bürger helfen Bürgern“ überwiesen, die zum Teil ausdrücklich für Lasbeck, zum Teil für einen größeren Bereich eingesetzt werden können. Stadt und Verein haben mittlerweile ein Formular entwickelt, das die Betroffenen nutzen können, und hier gebe es ausdrücklich keine Mindestgrenze beim Schaden. So könne auch einer Rentnerin geholfen werden, die vielleicht „nur“ ihre Waschmaschine im Keller eingebüßt habe, für die Neuanschaffung aber zu wenig Geld habe, nennt Bogatzki ein Beispiel. Über die Vergabe der Hilfsgelder aus den Spenden werde gemeinsam mit dem Verein entscheiden, wenn die Anträge eingegangen seien, sagt Bogatzki.

Rund 53.000 Euro seien per „Heimatcrowd“ für Lasbeck eingegangen, 6000 Euro über die gleiche Plattform für die Region, zudem direkt weitere 50.000 bis 60.000 Euro als Flutopferhilfe ohne Ortsbezug, erklärt Svenja Finke vom Verein „Bürger helfen Bürgern“. Bislang sei davon noch kein Geld ausgezahlt worden. „Seit gestern haben wir ein Formular, das jetzt zur Verfügung steht.“ Es ist unter anderen auf der Internetseite der Stadt zu finden. Aber inzwischen sei ein anderes praktisches Problem aufgetreten: „Wir warten auf die Freischaltung des Geldes“, sagt Svenja Finke. Das betreffe die Summen, die über die „Heimatcrowd“ gespendet wurden. Der Anbieter der Plattform und sein Treuhänder erwarteten neben der Bescheinigung über die Gemeinnützigkeit zudem einen Auszug aus dem Vereinsregister, nicht älter als sechs Monate. Der sei Mitte der vergangenen Woche beim Amtsgericht beantragt worden. Ein Zutritt ins Gerichtsgebäude sei nicht möglich gewesen. „Es dauert so lange wie es dauert“, soll der Pförtner gesagt haben, schildert Svenja Finke. Im Verein warte man nun auf das Papier vom Gericht.

Bislang habe der Verein vor allem praktisch geholfen, Sachspenden angenommen und zur Verfügung gestellt, außerdem die Versorgung der Betroffenen und der Helfer mit Essen und Getränken übernommen, Schubkarren gekauft und Baumarktgutscheine vergeben. 4000 Euro seien aus den normalen Vereinsmitteln verwendet worden.

Kirchenkreis hat bereits 25 Familien unterstützt

Im Rahmen der Spendensammlung des Evangelischen Kirchenkreises seien mittlerweile 216.000 Euro zusammengekommen, berichtet Superintendentin Martina Espelöer. Davon seien bereits 90.000 Euro ausgezahlt worden. 25 Familien habe man unterstützt – im Kirchenkreis seien Altena, Hohenlimburg, Balve und Lasbeck besonders von dem Unwetterereignis betroffen gewesen, weiß sie anhand der Hilfsanfragen zu berichten. „Wir sind ja darauf angewiesen, dass uns Leute sagen, wer auf Hilfe angewiesen ist.“ Hinweise auf die Not anderer seien somit ebenso willkommen wie Anfragen eigener Sache.

28 neue Anfragen lägen zwischenzeitlich schon wieder vor, weiß die Superintendentin. Die Situation sei teilweise schon sehr schlimm, sagt sie und spricht von drei ihr bekannten Fällen von Obdachlosigkeit nach dem Starkregen, außerdem vom Verlust des kompletten Haushaltes oder der beruflichen Existenz bei einigen Selbstständigen. Die Diakonische Kommission treffe sich das nächste Mal am 3. August, um über weitere Auszahlungen zu entscheiden, erklärt Espelöer.

Die Stadt Iserlohn stellt unter t1p.de/z600 Informationen und Antragsformulare zur Verfügung. Der Antrag ist zudem erhältlich bei der Information im Rathaus am Schillerplatz sowie bei den Bürgerservicestellen in Letmathe und Hennen sowie beim Verein „Bürger helfen Bürgern“.Ansprechpartner für weitere Informationen und Fragen zur städtischen Soforthilfe im Iserlohner Rathaus sind Hartmut Bogatzki, 02371/217-1006, E-Mail: hartmut.bogatzki@iserlohn.de, und Sandra Echtermann, Telefon 02371/217-1411, E-Mail: sandra.echtermann@iserlohn.de.Beim Kirchenkreis Iserlohn ist Bettina Pelters, 02371/795-106, als Ansprechpartnerin für Hilfesuchende benannt worden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn