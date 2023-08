Über 85 Millionen fließen in Gesundheitsstandort Iserlohn

Thorsten Schick (v. li.), Henning Eichhorst und Fabian Tigges auf dem Baufeld für die neue Pflegefachschule in Iserlohn. Baubeginn ist im September, im Anschluss sollen Millionen in den Klinik-Standort investiert werden.

Iserlohn. Allein für den Ausbau des St.-Elisabeth-Hospitals werden in Iserlohn 85 Millionen Euro investiert. Auch eine neue Pflegeschule entsteht,

Die Investitionen in eine bessere medizinische Versorgung in Iserlohn starten bald. Am Standort des St.-Elisabeth-Hospitals beginnt zunächst die Errichtung der neuen Pflegeschule, ehe der Ausbau des Krankenhauses zum bedeutendsten Gesundheitsstandort im nördlichen Märkischen Kreis erfolgt (wir berichteten).

Von einem „guten und wichtigen Weg“ für die medizinische Versorgung in Iserlohn sprechen daher die Fraktionsvorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion und -Stadtratsfraktion, Thorsten Schick und Fabian Tigges, nachdem sie sich zu einem Austausch mit dem Geschäftsführer der Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis, Henning Eichhorst, im St.-Elisabeth-Hospital getroffen hatten. Allein für die Erweiterung des Krankenhauses werden 85 Millionen Euro in Iserlohn investiert. „Der Gesundheitsstandort Iserlohn wird damit nicht nur gesichert, sondern vor allem medizinisch und fachlich viel breiter aufgestellt als das aktuell der Fall ist“, begrüßt Tigges die Initiative. „Möglich ist dies, weil das Land NRW rund 64 Millionen Euro investiert“, dankt er aus Sicht der Stadt Iserlohn dafür auch dem Landtagsabgeordneten Schick.

„Die medizinische Versorgung mit Blick auf Kliniken, aber auch mit Blick auf die hausärztliche Versorgung ist ein wichtiges Thema“, so Schick. Die CDU-Politiker kündigten an, das Thema ärztliche Versorgung stärker in den Fokus der Kommunalpolitik zu stellen. Eichhorst lobte die konstruktiven Gesprächen mit dem NRW-Gesundheitsministerium, das die zwingend notwendigen Investitionen möglich macht. „Wir steuern selbst mehr als 20 Millionen Euro bei, weil uns der Standort Iserlohn und Versorgung der hier lebenden Menschen wichtig sind.“

Spatenstich im September

Während der Ausbau des Krankenhauses erst im nächsten Jahr beginnen wird, berichtete Eichhorst, dass der erste Spatenstich für den Bau der Pflegeschule unmittelbar bevorsteht. Nach dem Spatenstich im September entstehen 320 Schulplätze und damit 160 neue Ausbildungsplätze im Gesundheitsbereich in Iserlohn. „Das ist auch mit Blick auf den Arbeitsmarkt vor Ort eine wichtige Entwicklung“, so Schick. Die CDU hofft nun darauf, dass auch die Stadtverwaltung Iserlohn das geplante Vorhaben mit hoher Priorität und zielstrebig begleitet. In diesem Zusammenhang erinnert die CDU-Ratsfraktion noch einmal an ihren Antrag, beispielsweise gegenüber dem Hansahaus in Richtung Dördel zusätzlich öffentlichen Parkraum zu schaffen. Wenn die Katholischen Kirchen im Märkischen Kreis Millionen in die Gesundheitsversorgung investieren, dann sollte die Stadt Iserlohn helfen, Infrastrukturfragen im Krankenhausumfeld zu lösen.

