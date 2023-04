In der Gartenstraße hat es am Samstag einen Überfall gegeben.

Kriminalität Überfall in Iserlohner Gartenstraße am Samstag

Iserlohn. Einem 21-Jährigen wurde am Wochenende in der Gartenstraße Iserlohn gewaltsam seine Jacke entrissen. So spielte sich der Vorfall ab.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 3:30 Uhr, ist ein 21-Jähriger in der Gartenstraße in Iserlohn durch zwei unbekannte Täter ausgeraubt worden. Die beiden Männer versperrten dem jungen Mann den Weg und forderten ihn auf, ihnen seine Jacke auszuhändigen.

Als der Mann einen der Täter wegzustoßen versuchte, schlug ihm einer der Unbekannten ins Gesicht und entriss ihm die Jacke. Die beiden Täter rannten daraufhin mit der Jacke weg.

Der Geschädigte beschreibt sie wie folgt:

1. Person- ca. 1,85m groß, Mütze, dunkle Jeans, helles Oberteil, dunkle Daunenweste

2. Person- ca. 1,80m groß, dunkle Jeans, schwarze Hose, schwarze Jacke

Der 21-Jährige wurde durch den Schlag ins Gesicht leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Identität der Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter 02371/9199-0 entgegen.

