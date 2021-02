Überwiegend neue Gesichter bei der Wahl

Rund 30.000 Iserlohnerinnen und Iserlohner können über neuen Seniorenbeirat per Briefwahl abstimmen.

Iserlohn. Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die bevorstehende Wahl zum Seniorenbeirat aus. Die Bewerberinnen und Bewerber hatten keine Möglichkeit, sich mit einem Informationsstand in der Iserlohner Innenstadt und in Letmathe vorzustellen. Außerdem konnte der bisherige Seniorenbeirat unter Vorsitz von Dr. Norbert Hesse in der Öffentlichkeit nicht mehr für die Nachfolger Werbung machen, wie ursprünglich geplant.

In dieser Woche haben viele, die über 60 Jahre alt sind, Post von der Stadt bekommen: die Unterlagen für die Wahlen des Seniorenbeirates. Sie finden ausschließlich per Briefwahl statt. Die Unterlagen werden jeder/jedem der rund 30.000 Wahlberechtigten in der zweiten Februar-Woche automatisch mit der Post zugeschickt, teilte die Stadt dazu mit. Die Empfänger haben die Möglichkeit, bis zum 14. März von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Jede/jeder Wahlberechtigte hat maximal drei Stimmen. Gewählt werden die zehn Kandidaten mit den meisten Stimmen. Die Auszählung erfolgt vom 15. bis zum 19. März. Das Ergebnis wird in der darauf folgenden Woche öffentlich bekanntgegeben.

Einspruchsfrist endet am 19. Februar

Wahlberechtigt ist, wer vor dem 14. September 1960 geboren wurde, seit mindestens 13. Juni 2020 seinen Haupt- bzw. Erstwohnsitz in Iserlohn hat, schon bei der Kommunalwahl am 13. September 2020 wahlberechtigt war und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist. Ein Einspruch gegen das Wählerverzeichnis kann innerhalb der Auslegungsfrist bis zum 19. Februar, 12 Uhr, beim Wahlamt schriftlich nach vorheriger Terminvereinbarung eingelegt werden. Sollte eine Wahlberechtigte/ein Wahlberechtigter bis zum heutigen Mittwoch keine Wahlunterlagen erhalten haben, bittet die Verwaltung um Kontaktaufnahme mit dem Wahlamt der Stadt Iserlohn unter 02371/217-1779 oder per E-Mail an wahlen@iserlohn.de.

Nachfolgend stellen wir die 13 Kandidatinnen und Kandidaten vor, die für die Iserlohner Seniorinnen und Senioren im Beirat tätig werden möchten. Unter ihnen sind nur zwei, die schon Erfahrungen in dem Gremium mitbringen.

Rainer Bormann kandidiert erstmalig und kommt aus der Innenstadt. Der Rentner ist Jahrgang 1955 und verheiratet. Er gehört dem Iserlohn Schleddenhofer Schwimmverein (ISSV) an und ist Vorsitzender der Betriebssportgemeinschaft Tischtennis, Seine Themenschwerpunkte sind neben Seniorensport auch Freizeitgestaltung für Senioren sowie sicherer Alltag für Ältere. Er spielt Tischtennis, schwimmt und wandert gerne.

Erfahrungen aus dem Seniorenbeirat bringt Ursula Buddruweit seit 2010 mit, zuletzt war sie stellvertretendes Mitglied. Die Verwaltungsangestellte im Ruhestand ist ledig, wohnt am Nußberg und gehört auch dem ISSV an. Die gebürtige Iserlohnerin ist Jahrgang 1941. Sie möchte die Lebensqualität er Seniorinnen und Senioren in allen Bereichen verbessern. Sie nennt Schwimmen, Wandern und Yoga als ihre Hobbys.

Diplom-Ingenieur Alfred Claus ist verheiratet und wurde 1949 in Hagen geboren. Er lebt in Iserlohn und gehört dem Ski-Klub Sauerland, dem Polizeisportverein Iserlohn und der Gesellschaft Harmonie an. Die Stadtentwicklung, die IT-Nutzung im Alter sowie Fitness und Mobilität sind seine Themenschwerpunkte. Zu seinen Hobbys gehören Spaziergänge mit dem Hund, Golf, Fitnesstraining, Garten und Fahrrad fahren.

Der Rechtsanwalt Ingo Graumann ist seit 2010 Mitglied im Seniorenbeirat. Der gebürtige Iserlohner, Jahrgang 1943, ist verheiratet und gehört Fördervereinen des Parktheaters und der Musikschule an. Er nennt als Schwerpunkte alle Fragen rund um die Seniorenbetreuung, Kultur, Bildungsangebote und Steuervergünstigungen für Seniorinnen und Senioren. Sport, Kultur und Theaters nennt er als Hobbys.

Der Kleinstunternehmer Rolf Gräfe wurde 1950 in Iserlohn geboren. Er ist verheiratet und Mitglied bei der Reservistenvereinigung Iserlohn, dem Kreiscampingclub Iserlohn und dem Deutschen Campingclub. Als Schwerpunkte nennt er Verkehr. Zu seinen Steckenpferden gehören Reisen, Campen und Tierwohl.

Die Seniorenassistentin und Sozialpädagogin Karin Hörhold wurde 1960 in Dortmund geboren und ist verheiratet. Sie wohnt in Hennen und gehört dem Jakobus-Chor Kalthof an. Die Gestaltung des Übergangs vom Beruf zur Rente, Hilfestellung für Senioren in ihren Haushalten sowie die Begleitung von schwerkranken und sterbenden Menschen nennt sie als ihre Schwerpunkte. Sie zählt Sport, Musik machen, Leben mit Tieren und Naturschutz zu ihren Hobbys.

Adelheid Gisela (Heidi) Hövel wurde 1950 in Iserlohn geboren und ist verheiratet. Die Meisterin der Hauswirtschaft wohnt in Oestrich. Sie gehört dem Ski-Klub Iserlohn, dem SGV Letmathe, dem Berufsverband Hauswirtschaft sowie den Fördervereinen von Haus Letmathe und dem Gymnasium Letmathe an. Sie engagiert sich im Bereich Sport der Älteren, Radfahren, Integration und Begegnungsangebote. Neben Fahrradfahren gehören Mountainbiken, Skilanglauf und Wandern zu ihren Hobbys.

Der Kriminalkommissar a.d. Michael Hufnagel wurde 1958 in Iserlohn geboren. Er ist verheiratet, wohnt am Nußberg und gehört dem Schwimmverein Iserlohn 1895, dem Siedlerbund Nußberg, dem Förderverein Parktheater und der Polizeigewerkschaft GdP an. „Sicher leben im Alter“, Teilhabe älterer Menschen am öffentlichen Leben und generationsübergreifende Gestaltung nennt er als Schwerpunkte.

Berthold Lehrke wurde 1957 in Iserlohn geboren, ist verheiratet und lebt in Letmathe. Er gehört der AG 60plus der SPD an, ist Mitglied der IG Metall, des SPD-Ortsvereins Iserlohn Nordwest und des VdK. Der Rentner war früher Betriebsrat bei Auto Röttgers. Er will mitwirken, das Leben der Mitbürger im fortgeschrittenen Alter zu erleichtern. Motorrad, Allgäu, Garten und Puzzeln sind seine Hobbys.

Der Controller Axel Spies ist Jahrgang 1959, verheiratet und wohnt in Oestrich. In den Wahlunterlagen wurde versehentlich Dröschede angegeben. Er gehört bei der SIHK dem Prüfungsausschuss für den Ausbildungsberuf Industriekaufmann/-frau an. Er möchte sich für die Erhaltung und Förderung von Mobilität im Alter und für die Gesundheitsförderung und Prävention von Senioren einsetzen.

Der 1942 in Baden bei Wien geborene Klaus Ulrich Spies ist verheiratet und wohnt in Iserlohn. Der Maschinenbau-Ingenieur im Ruhestand gehörte dem Tennisclub Iserlohn an und war früher Mitglied im Verein deutscher Ingenieure und im REFA-Verband für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung. Seine Schwerpunkte: Verkehr und Sport im Alter. Als Hobbys nennt er Sport allgemein und früher Jugendarbeit.

Sigrid Uhe wurde 1940 in Breslau geboren, ist verwitwet und wohnt in der Innenstadt Iserlohns. Sie engagiert sich bei Continue und der Senioren-Union im Vorstand. Die Rentnerin interessiert sich für Politik allgemein, Kinderarbeit und Flüchtlinge im Nahen Osten und begeistert sich für Musik und Geschichte.

Birgit Vogel wurde 1949 in Hagen-Haßley geboren, ist verwitwet und lebt in Dröschede. Sie engagiert sich bei Continue und der Lebenshilfe. Als Schwerpunkte nennt sie die Vertretung der Interessen der Ü-60-Generation. Die Rentnerin kümmert sich gerne um Menschen, ihr Umfeld und ihre Stadt.“ Sport und Bewegung in der Natur sind ihre Hobbys.

Auf www.iserlohn.de gibt es weitere Informationen zur Wahl und der Arbeit des Seniorenbeirates sowie eine Chronik aus 30 Jahren.