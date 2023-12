UGG hält am flächendeckenden Glasfasernetz für Iserlohn fest

Iserlohn/Letmathe Der Anmeldeschluss ist verlängert. Über die Zahl der Kunden, die das Angebot angenommen haben, sagt das Unternehmen derzeit nichts.

Das Unternehmen „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) hält an seinem Vorhaben, das Stadtgebiet von Iserlohn flächendeckend mit einem Glasfasernetz zu versorgen, fest. Wie viele Verträge für einen Anschluss ans schnelle Internet bis zum ursprünglichen Anmeldeschluss am 30. November abgeschlossen worden sind, sagt UGG allerdings nicht. Mittlerweile ist die Frist für einen Vertragsabschluss bis zum 29. Februar 2024 verlängert worden.

„Die Verträge werden nicht mit der UGG, sondern mit einem unserer Internetdienstleister geschlossen. UGG baut nur das Glasfasernetz. Über die Anzahl abgeschlossener Internetverträge unserer Internetanbieter können wir keine Auskunft geben“, sagt Unternehmenssprecher Jens Lauser auf Nachfrage der Heimatzeitung. UGG möchte also zum jetzigen Zeitpunkt öffentlich nicht sagen, wie viele Haushalte in Iserlohn auf das Angebot eingegangen sind, das UGG Anfang September auf zwei Informationsveranstaltungen im Saalbau Letmathe und noch einmal Ende November beworben hat.

Ausbau unabhängig von Vorvermarktungsquoten

UGG muss aber eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt die Zahl der Haushalte kennen, die sich auf einen Anschluss festgelegt haben und das Angebot angenommen haben. Auf die Anfrage der Redaktion, ob sich die Nachfrage nach den Anschlüssen für das Unternehmen lohne, antwortet UGG so: „Unsere Grüne Glasfaser baut sein Glasfasernetz unabhängig von Vorvermarktungsquoten aus, wie dies Wettbewerber von uns tun. Wir prüfen im Vorfeld, ob eine Region, Gemeinde, Kommune für uns wirtschaftlich ist.“ Diese Wirtschaftlichkeitsprüfung hat Iserlohn, ebenso wie viele Nachbarkommunen im Märkischen Kreis, darunter auch Hemer, aus Sicht des Unternehmens bereits im Vorfeld bestanden: UGG mit Sitz in Ismaning bei München setzt darauf, dass sich langfristig die Glasfasertechnologie durchsetzt und sieht die Region als lohnendes Gebiet mit vielen Kunden an.

Nach Informationen der Heimatzeitung will UGG wohl mit dem Ausbau des Glasfasernetzes im Iserlohner Norden, nämlich in Hennen und Kalthof, beginnen. Dann dürfte dort auch der erste „PoP“, kurz für „Points of Presence“, also einer von sechs im Stadtgebiet vorgesehenen Hauptverteiler, entstehen. Über die Standorte der „PoPs“ sei mit der Stadtverwaltung Einigkeit erzielt worden. Die Standortwünsche seien „durch die Stadtverwaltung alle genehmigt worden“.

Wir bereiten gerade alles dafür vor. Jens Lauser - Sprecher von UGG

Am Zeitplan, den UGG im September auf den Informationsveranstaltungen vorgestellt hat, hält der Anbieter weiter fest. Demnach soll der Ausbau im Frühjahr 2024 beginnen. „Wir bereiten gerade alles dafür vor“, teilt das Unternehmen auf Nachfrage mit.

Bei der Stadt sind im Vorfeld rund 100 Anfragen zu dem UGG-Angebot und zur Glasfasertechnologie eingegangen. Das sagte der städtische Breitband-Beauftragte Uwe Ziemann-Bräuninger auf Nachfrage.

UGG hatte im September angekündigt, alle Haushalte in Iserlohn an das Glasfasernetz anzuschließen und zwar nicht nur die Innenstadt, sondern auch die Ortsteile. Jedes Grundstück erhalte einen Anschluss bis zur Grundstücksgrenze, unabhängig von der Zahl der Anschlüsse und ob die Bewohner das Angebot annehmen.

Am 4. und 11. September hatte UGG zu Informationsveranstaltungen in den Saalbau Letmathe eingeladen. Foto: Carsten Menzel / IKZ

Der Glasfaseranbieter wirbt mit einem „ökologischen und nachhaltigen Ausbau“ und verweist darauf, dass Glasfaser „60 Prozent weniger Energie“ verbrauche als die herkömmlichen Datenwege mit Kupfer- oder Koaxialkabeln. Die Verlegung der Leerrohre für die Leitungen auf den Grundstücken solle zudem weitgehend unterirdisch durch einen Vortrieb erfolgen. Überhaupt wolle UGG vorhandenen Leerrohre nutzen - das macht den Anbieter auch für die Stadt interessant, weil mit weniger Baustellen und Baugruben zu rechnen ist.

UGG ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Allianz-Versicherung und des spanischen Telekommunikationsunternehmens Telefonica, zu der die Marke O 2 gehört. Deshalb ist das Glasfaserangebot von UGG auch mit einem Vertrag mit O 2 als Internetanbieter verbunden.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn