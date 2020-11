Ugur Ünal möchte zurück ins Ordnungsamt

Iserlohn. Der ehemalige Stadtbedienstete Ugur Ünal bietet die Rückzahlung seiner Abfindung an, die aber noch eingefroren ist.

„Seit Monaten sprechen wir mit der Stadt wegen der Rückabwicklung des Aufhebungsvertrages, Herr Ünal möchte seine Abfindung zurückzahlen und zurück in den Dienst der Stadt“, das erklärt Rechtsanwalt Daniel Wüstrich im Gespräch mit unserer Zeitung zur sogenannten Abfindungsaffäre, die im vergangen Jahr ein politisches Beben in der Stadt auslöste.

In deren Folge musste Bürgermeister Dr. Peter Paul Ahrens, dem die Staatsanwaltschaft Untreue in besonderes schwerem Fall zum Nachteil der Stadt Iserlohn vorwirft, seinen Hut nehmen. Der frühere Personalchef der Stadt, der ebenfalls der Untreue beschuldigt wird, wechselte danach im Rathaus in den IT-Bereich der Stadt.

Wie berichtet, hat der frühere Mitarbeiter des Ordnungsamtes im März 2019 hat eine Abfindung in Höhe von 250.00 Euro nebst einer „Sprinterprämie“, für sein sofortiges Ausscheiden bei der Stadt erhalten. Zusammen 264.800 Euro.

Stillschweigen zur Abfindung vereinbart

Über die Gründe, wieso der in Iserlohn geborene Verwaltungsangestellte so viel Geld bekommen hat, hält sich Ünal, dem die Staatsanwaltschaft Beihilfe zur Untreue vorwirft, im Gespräch mit unserer Zeitung mit Hinweis auf das damals vereinbarte Stillschweigen bedeckt. „Wenn Bürgermeister Michael Joithe mich von der Schweigepflicht entbindet, bin ich gerne bereit, dazu Auskunft zu geben“, sagt Ünal. Dann werde er auspacken. Joithe hatte sowohl im Wahlkampf als auch gegenüber Ünal versprochen, sich für eine rückhaltlose Aufklärung einzusetzen. „Ich hoffe, dass Michael Joithe aufräumt“, betont Ugur Ünal auch mit Blick auf weitere Beteiligte aus dem Rathaus. Ihm sei die in Rede stehende Summe vom Personalchef angeboten worden. Der Personalratsvorsitzende habe ihn bestärkt, die sechsstellige Abfindung anzunehmen. Letzterer hatte im Gespräch mit unserer Zeitung bestritten, über die Höhe der Abfindung informiert gewesen zu sein.

Ein für den gestrigen Mittwoch anberaumter Termin vor dem Arbeitsgericht Iserlohn, in dem es um eine Zahlungsklage der Stadt im Hinblick auf die Rückforderung von Zahlungen der Kommune vor dem Hintergrund des zwischen den Parteien abgeschlossenen Aufhebungsvertrages gehen sollte, ist auf den 7. April 2021 verschoben worden. Bis dahin wolle man einen Vergleich erzielen, der auch einen Neuanfang Ünals in Diensten der Stadt vorsehe, unterstreicht Daniel Wüstrich.

Nach einer Maler- und Lackiererausbildung und einer Ausbildung zum Kaufmann im Gesundheitswesen fing Ünal 2008 bei der Stadt an, bei der er eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten absolvierte. Zu seinen Stationen zählten das Floriansdorf, die Wohnungsvermittlung und der Ordnungs- und Servicedienst des Ordnungsamtes.

Daniel Wüstrich hält auch für denkbar, zunächst einen befristeten Anstellungsvertrag auszuhandeln, um den Ausgang des Strafverfahrens abzuwarten. Nach Auskunft von Bernhard Kuchler, Pressesprecher des Landgerichtes, werde es nicht vor Ende des ersten Quartals 2021 zum Strafverfahren kommen.

Ugur Ünal befinde sich in einer juristischen Zwickmühle, weil die Staatsanwaltschaft seine Vermögenswerte, darunter auch Bargeld und Gold aus seinem Bankschließfach, wegen der Abfindungsaffäre eingefroren hat. „Es gibt Schwierigkeiten, er kommt nicht an das Geld. Mein Mandant ist weiterhin bereit, den ihm zugeflossenen Nettobetrag soweit wie möglich zurückzuzahlen“, erklärt Wüstrich. „Aufgrund der bekannten Arrestierung war er bisher hierzu schlicht und einfach nicht in der Lage.“

Immerhin hat Ünal sein im Mai konfisziertes Fahrzeug wieder zurück erhalten. „Ursprünglich wollten wir den Wagen notveräußern, weil Kosten für die Unterstellung angefallen sind“, sagte Oberstaatsanwalt Dr. Gerhard Pauli zu der Vollstreckungsmaßnahme der Staatsanwaltschaft. Da der Preis des konfiszierten Goldes in der Zwischenzeit aber erheblich gestiegen sei, habe die Staatsanwaltschaft im Oktober die Freigabe des Fahrzeugs gestattet, da durch die übrigen Vermögenswerte die Sicherungssumme von 250.000 Euro erreicht sei. „Der Vermögensarrest in Höhe von 250.000 Euro besteht nach wie vor“, bestätigte Landgerichtssprecher Bernhard Kuchler.

Weitere Ermittlungsverfahren nicht abgeschlossen

Wie Dr. Pauli weiter erklärte, warte man jetzt ab, wie sich der frühere Stadtmitarbeiter in dem Verfahren verhalte. Das habe Auswirkungen auf die noch nicht abgeschlossenen Ermittlungsverfahren gegen weitere Amtsträger der Stadt: den Kämmerer, den Bürgermeisterreferenten und den Personalratsvorsitzenden.