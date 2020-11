Iserlohn. Angebote sollen so gezielt verbessert werden

Das Team Jugendarbeit der Stadt Iserlohn möchte gerne mehr über die Freizeitgestaltung der Iserlohner Jugendlichen erfahren. Dies soll mit einer Umfrage zum Thema „Freizeit im Stadtteil“ in die Tat umgesetzt werden, die jetzt in den Bereichen Seilersee / Löbbeckenkopf und Wermingsen / Im Wiesengrund startet.

Jugendliche im Alter von 11 bis 21 Jahren aus diesen Gebieten erhalten in den nächsten Tagen einen persönlichen Brief vom Jugendamt, in dem sie über die Teilnahmemöglichkeiten informiert werden. Die Umfrage ist freiwillig und anonym. Dem Brief liegt ein Fragebogen bei, auf dem die Jugendlichen sich dazu äußern können, wo, wie und mit wem sie aktuell ihre Freizeit verbringen und welche Wünsche sie für künftige (neue) Freizeitangebote haben. Die Fragen können sie online beantworten. Im Anschreiben werden ihnen die entsprechende Internetadresse und ein Zugangscode mitgeteilt. Wer möchte, kann auch den Fragebogen handschriftlich ausfüllen und mit dem beigefügten Rückumschlag bis zum 20. November zurückschicken.

Weitere Umfragen in anderenStadtteilen sind in Planung

Ziel der Umfrage ist, das Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche in den Stadtteilen zu verbessern. Das Jugendamt hofft, dass möglichst viele teilnehmen, um möglichst viele Erkenntnisse über die Wünsch der Kinder und Jugendlichen gewinnen zu können. Die Umfrage soll dabei helfen, Angebote für diese Zielgruppe sinnvoll weiterzuentwickeln. Weitere Umfragen in anderen Stadtteilen sind in Planung.