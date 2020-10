Umzug: „glückauf“-Apotheke jetzt am Bädekerplatz in Iserlohn

Nach vielen Jahrzehnten an der Bergwerkstraße hat Christian Kluge, Inhaber der „glückauf“-Apotheke, den Entschluss gefasst, umzuziehen: Seit dem 1. Oktober hat die traditionsreiche Apotheke jetzt ihr neues Zuhause Im Wiesengrund 8 gefunden. Im dortigen Gesundheitshaus am Bädekerplatz, direkt angeschlossen an das Nahversorgungszentrum, können Kunden jetzt die altbekannten Gesichter antreffen.

„Das Team ist dasselbe, wir sind eingespielt und müssen uns jetzt erst an die neuen Abläufe gewöhnen“, erklärt Apotheker Kluge. Das werde aber schnell vonstatten gehen, denn durch die neue und hochmoderne technische Ausstattung entfallen viele Verwaltungsschritte, die vorher per Hand erledigt werden mussten. „Dieser Schritt entfällt jetzt“, erklärt Christian Kluge. Grund dafür ist ein Roboter, der in der Apotheke am Bädekerplatz die Medikamentenausgabe übernimmt.

Moderne Technik soll Arbeitsweisen vereinfachen

In den vergangenen 20 Jahren habe sich viel verändert: Gab es früher nur ein oder zwei Arzneimittel pro Wirkstoff, habe die Apotheke heute 20 bis 30 auf Lager. Die Krankenkassen gestalten durch ihre Verträge maßgeblich den Aufwand in den Apotheken mit. „In unserem Programm sind rund sechs Millionen Datensätze, ständig werden die Kapazitäten der Händler gecheckt. Das war früher ganz anders“, erinnert sich Kluge an die veränderten verwaltungstechnischen Anforderungen.

Die vor allem technische Modernisierung ist auch einer der Gründe für den Umzug in das neue Gesundheitshaus. „In unseren alten Räumen an der Bergwerkstraße wäre ein solcher Roboter einfach nicht umsetzbar gewesen“, erläutert Kluge. Die Räumlichkeiten im Gesundheitshaus am Bädekerplatz sind darüber hinaus größer, und es gibt abgetrennte Kabinen für eine Beratung mit hoher Privatsphäre. Die gesamte Apotheke ist am neuen Standort auch barrierefrei.

Gesundheitshaus bietet neue Möglichkeiten

„Das Konzept des Gesundheitshauses hat mich überzeugt“, begründet Kluge seine Entscheidung für den Umzug. Neben der „glückauf“-Apotheke sind dort auch ein Allgemeinmediziner, eine Kieferorthopädie beziehungsweise -chirurgie, Physiotherapie, Logopädie, Podologie, „Life-Coaching“ und ein Sportstudio ansässig. „Im Gegensatz zu einem klassischen Ärztehaus geht es hier wirklich um die Gesundheit der Menschen, von Kopf bis Fuß in allen Facetten“, führt Kluge weiter aus.

Gerade in der Corona-Zeit sei natürlich ein Standort wie der Bädekerplatz ideal. Zum einen gebe es genügend Parkplätze und eine gute Anbindung an den ÖPNV. Außerdem haben Kunden im Nahversorgungszentrum die Möglichkeit, von Tiernahrung, über Nahrungsmittel bis Tabakladen und Drogerie, alles in nur einem Gang zu besorgen – und jetzt eben auch viele Produkte und Dienstleistungen rund um die Gesundheit.

Online-Apotheken können nicht mit Angebot und Service mithalten

Der „glückauf“-Apothekeninhaber Christian Kluge hofft, mit seinem eingespielten Team die Menschen mit dem breiten Angebot und Serviceleistungen am Ort halten zu können. Online-Apotheken gewinnen an Beliebtheit, und das sei nicht unbedingt nachvollziehbar, so Kluge: „Wir sind schneller als jede Versandapotheke – was wir bestellen, ist am Nachmittag da, kann auch direkt durch uns ausgeliefert und mobil vor Ort kassiert werden.“

Außerdem setzt Christian Kluge auf den persönlichen Kontakt mit den Apotheken-Kunden: „Wir haben den Überblick, welche Wechsel- und Nebenwirkungen eines Medikaments bei den Kunden wichtig zu beachten sind, wir nehmen ihnen eventuelle Sorgen – eine Online-Handel kann das nicht in diesem Umfang.“