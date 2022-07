Keller an der Iserlohner Rahmenstraße in Iserlohn waren das Ziel unbekannter Einbrecher.

Kriminalität Unbekannte brechen in Keller in Iserlohn ein

Iserlohn. Bohrmaschinen und ein E-Mountainbike sind nur ein Teil der Beute eines Kellereinbruchs an der Iserlohner Rahmenstraße.

An der Iserlohner Rahmenstraße sind unbekannte Täter laut Polizeibericht vermutlich in der Nacht von Samstag zu Sonntag in zwei Kellerabteile eingebrochen. Aus einem der Verschläge wurden ein E-Mountainbike sowie eine Ladestation gestohlen, aus einem weiteren Raum zwei Bohrmaschinen. Zutritt verschafften sich die Unbekannten, indem sie die Schlösser der Verschläge aufbrachen.

