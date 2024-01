Unbekannte brechen in Mehrfamilienhaus in Iserlohn ein

Unbekannte sind in Iserlohn am Hombrucher Weg in ein Haus eingebrochen.

Iserlohn In ein Mehrfamilienhaus am Hombrucher Weg in Iserlohn ist eingebrochen worden. Wie die Unbekannten ins Innere gelangen konnten.

Unbekannte sind am Donnerstag, zwischen 07.30 und 16.35 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Hombrucher Weg in Iserlohn eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sie sich Zutritt, indem sie gewaltsam auf das Schloss der Wohnungstür einwirkten. Im Inneren durchsuchten die Täter nach Polizeiangaben mehrere Schränke und Schubladen. Ob sie Beute machten, steht derzeit noch nicht fest.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/91990 entgegen.

