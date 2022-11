Unbekannte stehlen in Iserlohn Bankkarten und heben Geld ab

Iserlohn. In zwei Fällen ermittelt die Iserlohner Polizei: Die Täter haben die gestohlenen Bankkarten zum Abheben und Bezahlen genutzt.

Noch bevor eine 52-jährige Iserlohnerin am Donnerstag den Diebstahl ihrer Geldbörse bemerkt hat, ist der Täter laut Polizeibericht zum Geldautomaten gegangen. Das Opfer hielt sich zwischen 16.40 und 16.55 Uhr im Bereich Unnaer Straße/Theodor-Heuss-Ring auf, wo zu dieser Zeit reger Fußgängerverkehr herrschte.

Die Geldbörse lag in der Handtasche, die an ihrer Schulter hing. Als sie an der Kasse eines Kaufhauses bezahlen wollte, bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse mitsamt Bankkarte. Sofort machte sie sich auf den Weg zur Bank. Dort wurde festgestellt, dass Unbekannte bereits am Geldautomaten am Stadtbahnhof abkassiert hatten. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei.

Eine KUNO-Sperrung konnte an diesem Tag nicht erfolgen, denn dafür sind Angaben nötig zu Konto und Kartennummer. Die Bestohlene konnte keine entsprechenden Angaben machen. Eine KUNO-Sperrung verhindert den Einsatz einer abhanden gekommenen Karte im Handel, wo oft auf die Eingabe einer PIN verzichtet wird. Die Sperrung bei der Bank macht eine Karte also keineswegs unbrauchbar. Die Polizei rät: Für den Fall eines Diebstahls ist es sinnvoll, Konto- und Kartendaten anderweitig griffbereit zu haben. Im Gegensatz dazu sollte die PIN keinesfalls mit ins Portemonnaie gesteckt werden. Dass Anzeige und KUNO-Sperrung Sinn machen, zeigt ein weiterer Taschendiebstahl.

Am Donnerstag erstattete auch ein 73-jähriger Iserlohner Anzeige: Er gibt an, am Samstag vor zwei Wochen (29. November) beim Einkaufen in einem Discounter an der Karl-Arnold-Straße bestohlen worden zu sein. In seiner Geldbörse steckte neben diversen Papieren und Bargeld ebenfalls die Bankkarte. Die ließ er zwar direkt bei seiner Bank sperren. Auf eine Anzeige bei der Polizei verzichtete er. Erst Ende dieser Woche fiel ihm beim Blick auf seine Kontoauszüge auf, dass der Dieb mehrmals auf seine Kosten mit der Karte eingekauft hat

