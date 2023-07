In ein Geschäft am Theodor-Heuss-Ring haben Unbekannte in Iserlohn versucht einzubrechen.

Blaulicht Unbekannte versuchen in Iserlohn in Geschäft einzubrechen

Iserlohn. In ein Geschäft am Theodor-Heuss-Ring in Iserlohn haben Unbekannte versucht einzubrechen. Ihr Vorhaben scheiterte allerdings.

Unbekannte haben nach Polizeiangaben innerhalb der letzten Woche versucht, in ein Geschäft am Theodor-Heuss-Ring in Iserlohn einzubrechen, welches derzeit saniert wird.

Sie scheiterten allerdings mit ihrem Vorhaben an der Eingangstür. Die Tür wurde beschädigt.

