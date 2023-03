Unbekannte wollen in Iserlohn gefälschte Rezepte einlösen

Mit gefälschten Rezepten haben in Iserlohn Unbekannte versucht, in verschiedenen Apotheken betäubungsmittelhaltige Medikamente zu bekommen.

Iserlohn. Mit gefälschten Rezepten haben Unbekannte in verschiedenen Apotheken versucht, gefälschte Rezepte einzulösen um so Betäubungsmittel zu bekommen.

Ein bisher unbekannter Täter hat am Mittwoch gegen 9.30 Uhr eine Apotheke an der Raiffeisenstraße in Iserlohn betreten. Der Mitarbeiterin legte er ein Rezept für betäubungsmittelhaltige Medikamente vor. Die Apothekerin erkannte das Rezept als Fälschung und verständigte die Polizei. Der Täter flüchtete.

Er wird als männlich, etwa 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, auffällig stark dunkelhäutig sowie dunkel gekleidet beschrieben und sprach ohne erkennbaren Akzent.

40 Minuten zuvor ähnlicher Vorfall an der Hochstraße

Ähnliches war laut Polizeibericht bereits um 8.50 Uhr an der Hochstraße passiert. Auch hier wurde eine Apothekerin stutzig. Als sie die Täterin mit ihrer Feststellung konfrontierte, ergriff auch sie die Flucht.

Die eigentliche Zeugin war bei Anzeigenaufnahme nicht mehr zugegen, so dass keine Täterbeschreibung eingeholt werden konnte. Die mutmaßliche Rezeptfälscherin wurde videografiert.

Hinweise zu den Taten nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/91990 entgegen.

