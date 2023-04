Unbekannter bedroht Iserlohnerin unvermittelt

Iserlohn. An der Oberen Mühle in Iserlohn hat ein Unbekannter die Autotür einer Frau geöffnet, ihr an den Haaren gezogen und sie bedroht.

Eine 30-Jährige wurde am Dienstag um 6.40 Uhr laut Polizeibericht an der Oberen Mühle in Iserlohn mit einem unbekannten Gegenstand bedroht.

Die Frau war mit ihrem Auto in eine Parklücke gefahren. Als der Wagen stand, öffnete ein etwa 1,80 bis 1,85 Meter großer und kräftig gebauter Mann ihre Fahrertür und zog ihr an den Haaren. Zudem hielt er ihr einen unbekannten Gegenstand an den Hals und drohte ihr verbal.

Mit einem weiteren Mann fuhr der Täter anschließend in einem weißen BMW oder Mercedes in Richtung Kesbern davon. Der Täter wird mit kurzen schwarzen Haaren und einer Tätowierung an den Fingern beschrieben. Die 30-Jährige wurde leicht verletzt. Sie benötigte allerdings keine weitergehende medizinische Versorgung. Hinweise zur Identität des unbekannten Täters nimmt die Polizei in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

