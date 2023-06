Unbekannter überfällt Iserlohner Postfiliale mit Waffe

Iserlohn. Mit einer Schusswaffe hat ein Unbekannter in Iserlohn die Angestellte einer Postfiliale bedroht und Bargeld erbeutet.

Ein bisher unbekannter Täter hat am Dienstag gegen 12.20 Uhr eine Postfiliale an der Westfalenstraße in Iserlohn überfallen. Er bedrohte laut Polizeibericht eine Angestellte mit einer Schusswaffe, griff in die Kasse und flüchtete mit dem Bargeld aus dem Geschäft. Auf seiner Flucht soll er ein Skateboard genutzt haben. Trotz umfassender Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr gefunden werden.

Nun werden Zeugen gesucht. Täterbeschreibung: etwa 1,80 Meter groß, schlanke Statur, graue Mütze, grüner Pullover, graue Hose, dunkles Skateboard mit hellen Rollen. Wer hat den Täter gesehen? Hinweise zur Tat oder zur Identität des Täters nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen

