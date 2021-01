Unfälle im nördlichen Märkischen Kreis durch Wintereinbruch

Foto: Michael May / IKZ

Vor allem im Nordkreis macht sich der Schneefall bemerkbar, seit Donnerstagabend hat es 20 Unfälle gegeben.

Iserlohn/Märkischer Kreis. Der angekündigte Schnee ist gefallen und hat zwischen

18 und 7 Uhr bislang 25 Polizei-Einsätze, alle im Nordkreis, ausgelöst. Bei den 20 Verkehrsunfällen

entstanden bislang glücklicherweise nur Sachschäden. An der Nordhelle fuhr sich

laut Polizeibericht ein Lkw fest, konnte sich aber aus eigener Kraft befreien. Am Schäferland in

Lüdenscheid stürzte ein Baum um. Die Feuerwehr beseitigte die Gefahrenstelle.