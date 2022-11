Unfälle in Iserlohn: Drei Verursacher unerlaubt geflüchtet

Iserlohn. Bei drei Unfällen in Iserlohn sind die Verursacher am Wochenende geflüchtet. Der Sachschaden liegt bei rund 8000 Euro. Die Polizei ermittelt.

Nach drei Unfallfluchten, bei denen insgesamt ein Sachschaden von rund 8000 Euro entstanden ist, ermittelt die Polizei in Iserlohn.

An der Straße am Großen Teich in Sümmern wurde am Freitag zwischen 7.45 und 8.45 Uhr der weiße Seat Leon einer 30-jährigen Iserlohnerin angefahren. Der auf dem Seitenstreifen geparkte Wagen wurde nach Polizeiangaben am Heck erheblich beschädigt.

+++ Mehr aus Iserlohn: Unfall auf der Baarstraße – zwei Personen in Lebensgefahr +++

Eine Frau soll ebenfalls am Freitag gegen 16.10 Uhr auf dem Parkplatz des Centershops an der Osemundstraße einen grauen Seat Leon mit ihrem Wagen touchiert haben. Laut Polizei sprach sie einen Mitarbeiter des Geschäftes auf den Unfall an und teilte mit, auf dem Parkplatz auf den Geschädigten warten zu wollen. Als dieser zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, befand sich die Unfallverursacherin jedoch nicht mehr vor Ort.

Ein schwarzer VW Polo wurde am Samstag gegen 21.30 Uhr am Löbbeckenkopf beschädigt. Der Wagen einer 64-jährigen Iserlohnerin stand zum Unfallzeitpunkt auf einem Parkstreifen auf Höhe der Hausnummer 14. Ein Zeuge beobachtete, wie ein Mann mit einem grauen Mercedes-Benz beim Einparken das Auto der Iserlohnerin touchierte.

Alle Unfallverursacher flüchteten unerlaubt vom Unfallort.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn