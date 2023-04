Unfälle in Iserlohn: Mehrere Unfallfahrer geflüchtet

Iserlohn. In vier Fällen sind die Verursacher nach Verkehrsunfällen in Iserlohn geflüchtet, ohne sich um die Schäden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei vier Unfällen in Iserlohn in den vergangenen Tagen sind die Verursacher geflüchtet, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Das berichtete die Polizei am Sonntag.

Offenbar beim Vorbeifahren hat ein unbekannter Autofahrer mit seinem Wagen zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitag, 13.45 Uhr, ein in der Straße Am Waldsaum geparktes Fahrzeug touchiert. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Ein in einer Parklücke an der Alexanderstraße geparkter Tesla 3 wurde am Freitag Vormittag an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Augenscheinlich wurde beim Aus- oder Einsteigen eine Fahrzeugtür gegen die Tür des Teslas geschlagen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Auto fährt in Gartenzaun

Auf 1500 Euro beläuft sich der Sachschaden an einem VW, der am Samstag zwischen 10.30 und 12 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz an der Baarstraße angefahren wurde. Der Wagen stand in einer Parkbucht, als er am vorderen rechten Kotflügel und dem Radkasten touchiert wurde.

An der Leckingser Straße fuhr ein unbekanntes Fahrzeug zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 11.15 Uhr in einen Gartenzaun. Die Schadenssumme liegt in diesem Fall bei rund 1000 Euro.

In allen Fällen nimmt die Polizeiwache Iserlohn Hinweise entgegen unter 02371/9199-0

