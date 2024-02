Unfälle in Iserlohn: Mehrere Verursacher flüchten

Die Polizei in Iserlohn ermittelt seit dem Wochenende in vier Fällen wegen Unfallflucht.

Iserlohn Die Polizei in Iserlohn wurde am Wochenende zu zahlreichen Unfällen gerufen. In vier Fällen wird zudem wegen Unfallflucht ermittelt.

Von einem unfallreichen Wochenende berichtet die Polizei in Iserlohn. Insgesamt entstand durch Verkehrsunfälle ein Schaden von 26.500 Euro. In vier Fällen flüchteten die Verursacher, ohne ihren Pflichten nachzukommen.

Zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, wurde das Auto eines 36-Jährigen beschädigt, das in einer Parkbox am Westertor abgestellt war. Auf 1000 Euro beziffert die Polizei den Schaden.

Um 500 Euro geht es nach einem Unfall an der Friedrichstraße am Samstag. Dort wurde gegen 9.30 Uhr ein am Fahrbahnrand abgestelltes Paketfahrzeug eines 44 Jahre alten Boten beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte den Lieferwagen am linken Außenspiegel.

Bereits am Freitag wurde am Karnacksweg der geparkte Wagen einer 22 Jahre alten Iserlohnerin beschädigt. Beim Ausparken touchierte der Unfallverursacher das Auto gegen 14.15 Uhr und fuhr davon. Laut Polizei liegen Hinweise auf den Fahrer vor. Der Sachschaden beträgt 200 Euro.

Auf dem Burger-King-Parkplatz an der Dortmunder Straße ist am Samstag zwischen 22.15 und 22.30 Uhr das Fahrzeug eines 46 Jahre alten Iserlohners beschädigt worden. In diesem Fall liegt der Schadenswert bei 50 Euro.

