Unfälle in Iserlohn: Motorradfahrer und Radfahrer verletzt

Iserlohn/Sümmern. Ein Motorradfahrer (36) und ein Fahrradfahrer (16) sind bei Unfällen in Iserlohn und Sümmern verletzt worden. Insgesamt krachte es noch öfter.

Ein 36-Jähriger Motorradfahrer ist am Freitagmittag auf der Straße Altstadt gestürzt. Gegen 13.15 Uhr fuhr der Iserlohner in Richtung Obere Mühle, als er bei einem Bremsmanöver das Gleichgewicht verlor. Beim Sturz zog er sich nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen am Knie und am Ellenbogen zu. Nachträgliche Ermittlungen ergaben, dass der Unfallfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Sachschaden beträgt 700 Euro.

Ebenfalls am Freitag wurde in Sümmern am Bixterhauser Hellweg ein 16-jähriger Fahrradfahrer angefahren. Der Jugendliche wollte gegen 15.30 Uhr in die Sümmerner Straße abbiegen, übersah dabei aber einen von links kommenden, bevorrechtigten Lkw. Der Fahrzeugführer des Lkw, ein 47-jähriger Iserlohner, konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der Sachschaden liegt hier bei 1500 Euro.

Zudem ereigneten sich sieben Unfälle mit Sachschäden in einer Gesamthöhe von 7400 Euro.

