Unfälle in Iserlohn: Verursacher flüchten – Polizei fahndet

Iserlohn. Bei zwei Unfällen in Iserlohn sind am Freitag und Samstag die Verursacher geflüchtet. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zu melden.

Zwei geparkte Autos sind in Iserlohn angefahren worden. In beiden Fällen flüchteten die Unfallverursacher, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, berichtet die Polizei.

Am Freitag wurde gegen 11.45 Uhr das Fahrzeug eines 68 Jahre alten Iserlohners auf einem Parkplatz am Hohler Weg am Heck beschädigt. Eine Zeugin beobachtete, wie die Verursacherin ausstieg und den Schaden, die die Polizei auf 1500 Euro beziffert, begutachtete, dann aber davon fuhr.

Auf 500 Euro beläuft sich der Schaden an einem Auto, das am Samstag zwischen 11 und 16 Uhr in der Straße Am Steinhügel am linken vorderen Stoßfänger touchiert wurde.

