Unfall auf der A46 bei Iserlohn: Auto kam von der Straße ab

Iserlohn. Auf der Autobahn 46 war es in Iserlohn in Fahrtrichtung Hagen zu einem Autounfall gekommen. Eine Fahrbahn war kurzzeitig nicht befahrbar.

Auf der Autobahn 46 ist es am frühen Donnerstagabend zu einem Autounfall zwischen der Auffahrt Seilersee und der Abfahrt Iserlohn Zentrum in Fahrtrichtung Hagen gekommen. Wie die Pressestelle der Polizei in Dortmund mitteilt, ist das Fahrzeug offenbar durch Aquaplaning von der Straße abgekommen und in einem Grünstreifen zum Stehen gekommen. Ein Abschleppwagen musste angefordert werden, um das Auto zu bergen. In diesem Rahmen konnte es zu kleinen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Polizei, Rettungswagen und Feuerwehr waren ebenfalls vor Ort. Bei dem Alleinunfall war die fahrende Person nicht verletzt worden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn