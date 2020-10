Unfall auf der A46: LKW fährt auf Mittelleitplanke

Iserlohn. Aufgrund eines Unfalls auf der A46 ist die Autobahn in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern an.

Am frühen Morgen gegen 6.39 Uhr ist es zu einem Unfall auf der A46 zwischen den Anschlussstellen Iserlohn-Zentrum und Oestrich, rund 1000 Meter vor der Ausfahrt Iserlohn Zentrum, gekommen. Dort ist ein LKW in die Mittelleitplanke gefahren. Der 36-jährige Fahrer aus Georgien ist leicht an der Hand verletzt. Bislang konnte die Polizei noch keine Angaben machen, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Die Untersuchungen dauern an. Die Mittelleitplanke ist über eine Strecke von 150 Metern beschädigt.

Der LKW wird derzeit mit Hilfe eines Bergungskrans geborgen. Dabei wird er zunächst angehoben und zum nächsten Parkplatz transportiert, wo er für den Abtransport vorbereitet wird. Beim Unfall ist Treibstoff ausgelaufen, das betrifft besonders die Fahrbahn Richtung Iserlohn. Die Firma Lobbe ist dabei den restlichen Treibstoff abzupumpen und die Fahrbahn zu reinigen.

Die Autobahn bleibt für die Dauer der Bergungsarbeiten in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Sperrung der Autobahn sorgt indes für Verkehrschaos. Die Ausweichstrecken sind komplett dicht. An der Baustelle in Iserlohn Oestrich steht die Polizei und kontrolliert die Fahrzeuge. Hier dürfen nur Anlieger durch.