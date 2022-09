Sperrung Unfall in Iserlohn: A 46 bis in den späten Abend gesperrt

Iserlohn. Die A46 ist bei Iserlohn vollgesperrt, nachdem zwei Autos zusammenstießen. Zwei Personen wurden schwer verletzt. Ein Hubschrauber war im Einsatz.

Bei einem Unfall auf der A 46 in Höhe der Anschlussstelle Iserlohn-Zentrum sind am Freitagabend zwei Personen verletzt worden – eine so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurde. Eine zweite Person ist nach Auskunft der Autobahnpolizei mit einem Schock in einem Rettungswagen am Unfallort behandelt worden.

Der Unfall ereignete sich in Höhe der Beschleunigungsspur der Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Hagen. Nach ersten Ermittlungen ist ein silberner Polo mit Hagener Kennzeichen beim Auffahren ins Schleudern geraten und auf die Überholspur geraten; dort kam es zum Zusammenstoß mit einem schwarzen Mittelklassewagen mit MK-Kennzeichen, der daraufhin in die Mittelleitplanke krachte.

Der Aufprall war so heftig, dass im schwarzen Wagen sämtliche Airbags ausgelöst wurden. Der Polo war durch die Wucht des Aufpralls so verzogen, dass die Feuerwehr die Fahrertür mit schwerem Gerät öffnen musste, um die schwer verletzte Person zu befreien; sie wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 8 aus Lünen in eine Spezialklinik gebracht.

Ein Kleinwagen (links) wurde bei dem Zusammenprall völlig zerstört. Foto: Carsten Menzel / IKZ Iserlohn

Die Polizei leitete während der Rettungsmaßnahmen den Verkehr an der Anschlussstelle ab, zur Unfallaufnahme bleibt die Autobahn in Fahrtrichtung Hagen bis in den späten Abend gesperrt.

Verkehrsbehinderungen gibt es im Übrigen auch in der Gegenrichtung: Dort muss die Feuerwehr eine Ölspur von der Auffahrt Iserlohn-Oestrich in Fahrtrichtung Hemer beseitigen.

