Unfall in Iserlohn: Autofahrer fährt auf Linienbus auf

Ein Autofahrer ist am Dienstag kurz vor 14 Uhr am Theodor-Heuss-Ring auf einen Bus der MVG aufgefahren.

Iserlohn. Ein lauter Krach, und da war es passiert. Ein Autofahrer ist am Dienstag am Theodor-Heuss-Ring in Iserlohn auf einen MGV-Bus aufgefahren.

Bei einem Auffahrunfall mit einem Linienbus am Dienstag am Theodor-Heuss-Ring sind alle Beteiligten mit einem Schrecken davon gekommen, aber es gab gehörigen Blechschaden. Ein Autofahrer ist bei einem Spurwechsel auf einen Bus der Märkischen Verkehrsgesellschaft aufgefahren. Bus und Auto waren beide nicht fahrbereit, und so öffnete der Busfahrer die Tür, damit die Fahrgäste aussteigen konnten.

Ersatzbus vor der Polizei vor Ort

Ein Ersatzbus machte sich auf den Weg und war auch eine knappe halbe Stunde später am Unfallort; die Polizei erreichte wenig später den Theodor-Heuss-Ring, um den Unfall aufzunehmen. Da beide Busse und der Wagen des vermeintlichen Unfallverursachers eine der beiden Fahrspuren blockierten, kam es zu Verkehrsbehinderungen und einem Rückstau.

