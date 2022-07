Unfall in Iserlohn: E-Bike-Fahrer angefahren und verletzt

Iserlohn. Eine Autofahrerin hat in Iserlohn einen Radfahrer übersehen. Beide Fahrzeuge prallten zusammen, der E-Bike-Fahrer stürzte und verletzte sich.

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Iserlohn am Freitag leicht verletzt worden. Er wurde von einer 29 Jahre alten Autofahrerin angefahren, als er von der Karl-Arnold-Straße kommend über die Fußgängerampel an der Oestricher Straße in Richtung Dortmunder Straße fuhr. Die 38 Jahre alte Autofahrerin wollte im selben Moment von der Oestricher Straße nach rechts auf die Karl-Arnold-Straße abbiegen.

Der E-Bike-Fahrer war verbotenerweise auf dem Gehweg unterwegs, erklärt die Polizei. Er erlitt Schürfwunden am Bein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn