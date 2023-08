Der Rettungshubschrauber Christoph 8 ist nach einem Verkehrsunfall am Hohler Weg nach Iserlohn gerufen worden.

Polizei Unfall in Iserlohn: Kind angefahren – Sperrung aufgehoben

Iserlohn. Auf dem Hohler Weg in Iserlohn ist am Mittwoch ein zwei Jahre altes Kind angefahren worden. Es rannte vermutlich unvermittelt auf die Straße.

Bei einem Verkehrsunfall in Iserlohn ist ein zwei Jahre alter Junge am Mittwoch Nachmittag schwer verletzt worden. Gegen 17 Uhr lief er am Hohler Weg auf Höhe der Aloysius-Kirche nach Informationen der Heimatzeitung hinter einem parkenden Auto unvermittelt auf die Fahrbahn. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, der Wagen überrollte den Jungen.

Mit gebrochenen Beinen wurde der Zweijährige per Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Dortmund gebracht. Ein zehn Jahre alter Augenzeuge wurde psychologisch betreut.

Ein Rettungshubschrauber landete am nahe gelegenen Gerätehaus Stadtmitte der Feuerwehr, wurde vor Ort dann aber doch nicht benötigt. Der Hohler Weg war etwa eine Stunde lang vollgesperrt.

