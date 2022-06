Ein Rettungshubschrauber landet nach einem Verkehrsunfall auf der Untergrüner Straße in Iserlohn.

Rettungshubschrauber Unfall in Iserlohn: Kradfahrer aus Dortmund schwer verletzt

Iserlohn. Bei einem Unfall in Iserlohn ist ein Motorradfahrer (69) aus Dortmund schwer verletzt worden. Er wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Mit einem Rettungshubschrauber ist ein 69 Jahre alter Motorradfahrer am Samstag in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem er sich bei einem Unfall in Iserlohn erhebliche Verletzungen zuzog, berichten Polizei und Feuerwehr. Ob Lebensgefahr bestand, war zunächst unklar.

Der Mann aus Dortmund fuhr auf der Untergrüner Straße in Richtung Lössel, als er gegen 17.07 Uhr das vor ihm fahrende Auto überholen wollte. Zeitgleich jedoch bog der Autofahrer (63) nach links in eine Hauseinfahrt ab. Beide Fahrzeuge prallten zusammen.

Untergrüner Straße nach dem Unfall voll gesperrt

Nach der Erstversorgung des Kradfahrers flog der Rettungshubschrauber „Christoph Westfalen“ mit dem Patienten in ein Dortmunder Krankenhaus. Der aus Iserlohn stammende Autofahrer wurde von der Feuerwehr betreut, eine weitere Behandlung war nicht erforderlich.

Zur Zeit des Einsatzes war die Untergrüner Straße im Bereich der Einsatzstelle voll gesperrt. Die Besatzung des zur Absicherung mitalarmierten Feuerwehr-Fahrzeugs führte nach Start des Rettungshubschraubers noch Reinigungsarbeiten der Fahrbahn durch. Betriebsmittel aus dem verunfallten Fahrzeug und kleine Teile wurden beseitigt.

