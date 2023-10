Bei einem Unfall in Iserlohn ist der Kleinwagen eines 86-Jährigen von der Seilerseestraße abgekommen und in einem Graben gelandet.

Polizei Unfall in Iserlohn: Mann (86) aus Hemer fährt in Graben

Iserlohn. Bei einem Unfall in Iserlohn ist ein 86-Jähriger aus Hemer verletzt worden. Er kam auf der Seilerseestraße am Griesenbrauck von der Fahrbahn ab.

Bei einem Verkehrsunfall in Iserlohn ist ein 86 Jahre alter Autofahrer am Montag nach ersten Erkenntnissen der Polizei leicht verletzt worden. Der Mann aus Hemer kam mit seinem Kleinwagen gegen 12.45 Uhr auf der Seilerseestraße am Griesenbrauck aus unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und landete kurz vor der Einmündung der Landhauser Straße im Graben.

Die Feuerwehr befreite den Fahrer, der anschließend vom Rettungsdienst versorgt wurde. Die Straße war halbseitig gesperrt, damit ein Abschleppwagen das Unfallauto, das drei Meter unterhalb der Straße zum Stehen kam, bergen konnte.

