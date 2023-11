Unfall mit Gabelstapler in Iserlohn: Mitarbeiter verletzt

Iserlohn. Die Iserlohner Feuerwehr musste zu einem Betrieb ausrücken, nachdem ein Unfall mit einem Gabelstapler gemeldet wurde. Das war passiert.

Die Feuerwehr musste am Montag, 6. November, gegen 15 Uhr zu einem Betrieb in der Straße Langer Brauck in Iserlohn ausrücken. Gemeldet wurde dort zunächst eine eingeklemmte Person in Verbindung mit einem Gabelstapler. Die Einsatzkräfte machten sich entsprechend mit einem Großaufgebot auf dem Weg, was allerdings nicht nötig war, wie sich vor Ort zeigte. Beim Verladen von Blechteilen war ein Gabelstapler auf den Fuß eines Mitarbeiters gefahren. Dabei kam es zu einer Fraktur.

Die Einsatzkräfte bewegten den Stapler ein wenig nach vorne und befreiten so den Mitarbeiter. Im Anschluss konnte er vom Notarzt versorgt werden und anschließend ins St.-Elisabeth-Hospital gefahren werden. Die Berufsfeuerwehr mit Rüstzug und die freiwillige Feuerwehr aus Sümmern konnten den Einsatz nach circa einer Stunde beenden.

