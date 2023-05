Unfall mit Lkw in Iserlohn: Werbetafel droht abzustürzen

Iserlohn. Nach einem Unfall wäre in Iserlohn fast eine Werbetafel aus mehreren Metern zu Boden gestürzt. Die Berufsfeuerwehr sicherte die Stelle ab.

Nach einem Unfall an der Raiffeisenstraße in Iserlohn am Mittwoch musste die Feuerwehr ausrücken, weil eine Leuchtreklame aus mehreren Metern Höhe hinabzustürzen drohte. Ein Lkw war nach Angaben der Feuerwehr mit der Werbefläche kollidiert und hatte sie so stark beschädigt, dass sie nur noch an einzelnen Befestigungselementen hing.

Mit Hilfe der Drehleiter, eines Flaschenzuges sowie einer Säbelsäge wurde die Leuchtreklame gegen 11.30 Uhr demontiert und sicher zu Boden gebracht. Nach 60 Minuten konnten die vier Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr wieder einrücken.

