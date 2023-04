Unfallflucht Unfallflucht in Iserlohn: Außenspiegel an Auto beschädigt

Iserlohn. An der Nußbergstraße in Iserlohn ereignete sich laut Polizei eine Unfallflucht. Eine unbekannte Person beschädigte ein geparktes Fahrzeug.

An der Nußbergstraße in Iserlohn kam es laut Polizeibericht am Freitag zu einer Unfallflucht mit Sachschaden: Ein Unbekannter beschädigte im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines geparkten Autos. Anschließend entfernte er sich, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Am geparkten Auto entstand ein Schaden in Höhe von 250 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn