Unfallflucht in Iserlohn: Auto angefahren – hoher Schaden

Iserlohn. Nach einer Unfallflucht in Iserlohn ermittelt die Polizei. Ein geparkter Fiat wurde angefahren. Womöglich gibt es eine Spur zu dem Verursacher.

Ein Schaden von etwa 1500 Euro ist bei einem Unfall in Iserlohn entstanden, dessen Verursacher anschließend geflüchtet ist. Ein an der Handwerkerstraße in Dröschederfeld geparkter grauer Fiat wurde laut Polizei am Donnerstag im Zeitraum von 8.45 bis 15.45 Uhr an der vorderen Stoßstange beschädigt.

Möglicherweise gibt es eine Spur zu dem Verursacher: Gegen 14.45 Uhr wurde an der Unfallstelle ein weinrotes Auto beobachtet, dessen Fahrerin oder Fahrer mehrfach versuchte, vor dem Fiat einzuparken. Zeugen werden gebeten, sich unter 02371/9199-7105 bei der Polizei zu melden.

