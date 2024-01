Unfallflucht in Iserlohn: Autos beschädigt und weggefahren

Iserlohn Zwei Unfallverursacher haben sich in Iserlohn aus dem Staub gemacht, ohne die Polizei über den Schaden zu informieren. Nun werden Zeugen gesucht.

Nach zwei Unfällen, deren Verursacher geflüchtet sind, ermittelt die Polizei in Iserlohn. Insgesamt geht es dabei um einen Sachschaden von rund 4000 Euro.

An der Bonstedtstraße wurde laut Polizei zwischen Dienstag, 11 Uhr, und Mittwoch, 10.30 Uhr, ein blauer Opel Astra Kombi, der auf Höhe der Hausnummer 3 am Fahrbahnrand geparkt war, angefahren. Der Radkasten vorne links wurde stark eingedrückt und der vordere Stoßfänger halbseitig abgerissen. Der Schaden beträgt etwa 2500 Euro.

Auf 1500 Euro beziffert die Polizei den Schaden an einem blauen Peugeot 206, der am Mittwoch zwischen 11.30 und 12.25 Uhr am Hohler Weg 9 abgestellt war. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte den Wagen am hinteren, linken Radkasten. Es konnten frische Lackkratzer festgestellt werden.

In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiwache Iserlohn (02371 / 9199-0) oder direkt an das Verkehrskommissariat (02371 / 9199-7101) zu wenden.

