Unfallflucht in Iserlohn: E-Scooter-Fahrer beschädigt Auto

Iserlohn. Vermutlich mit einem E-Scooter hat ein Unbekannter ein Fahrzeug in Iserlohn nicht unerheblich beschädigt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen der Tat.

An der Westfalenstraße in Iserlohn ist am vergangenen Wochenende ein Fahrzeug schwer beschädigt worden. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den durch ihn verursachten Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

In Höhe der Hausnummer 39 an der Westfalenstraße war ein silberner Pkw Skoda Fabia zwischen Freitag, 23. Juni, um 18.30 Uhr und Dienstag, 27. Juni, bis 8.30 Uhr geparkt. Der Wagen wurde in diesem Zeitraum ab der hinteren rechten Fahrzeugecke nicht unerheblich beschädigt. Der Schaden befindet sich in einer Höhe von etwa 1,2 Metern. Der Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerkannt, vermutlich mit einem E-Scooter.

+++ Lesen Sie auch: Fritz-Kühn-Platz wird zum Angstraum für Anwohner +++

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter 02371/9199-7105 zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn