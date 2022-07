Unfallflucht in Iserlohn: Fahrer lässt kaputtes Auto zurück

Iserlohn. Vier Unfallfluchten untersucht die Polizei in Iserlohn. Unter anderem prallte ein Auto in die Leitplanke – und der Fahrer flüchtete zu Fuß.

Die Polizei in Iserlohn sucht nach einem Motorrad- und drei Autofahrern, die Unfälle verursacht haben und dann geflüchtet sind, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Rund 8000 Euro Sachschaden entstand bereits am Freitag gegen 13.15 Uhr auf der Refflingser Straße zwischen Kalthof und der Alten Poststraße. In einer Kurve auf Höhe der Hausnummer 113 kollidierte ein Motorradfahrer, beim Versuch noch auszuweichen, mit dem entgegenkommenden Wagen eines 42-jährigen Iserlohners. Der Motorradfahrer stürzte zu Boden. Als der Autofahrer ausstieg, um sich nach seinem Befinden zu erkunden, stieg er wieder auf und fuhr davon.

An der Landhauser Straße entdeckte die Polizei am Freitag gegen 20.45 Uhr den BMW eines 38 Jahre alten Mannes aus Hagen mit beträchtlichen Schäden an der rechten Fahrzeugseite. Unter anderem waren die Airbags ausgelöst. Die rechte Leitplanke (in Fahrtrichtung Sümmerner Straße) war ebenfalls beschädigt, so dass die Polizei davon ausgeht, dass es dort kurz zuvor einen Unfall gegeben hat. Nur der Fahrer war nicht mehr vor Ort. Der Sachschaden liegt bei etwa 7000 Euro.

Zwei parkende Autos beschädigt

Auf einem Parkplatz in Gerlingsen wurde ebenfalls am Freitag der Audi A1 eines 38-jährigen Iserlohners beschädigt. Der Wagen war von 5.50 bis 15.45 Uhr auf einem Parkplatz gegenüber dem Haus Hülsebuschweg 1 abgestellt. Dann wurden Schäden am Heck entdeckt, deren Höhe die Polizei auf etwa 1000 Euro beziffert.

Schließlich kam es auch an der Straße Trift zu einem Unfall auf einem Parkplatz: Der graue VW Arteon einer 37-jährigen Iserlohnerin wurde etwa zwischen 6.45 und 13 Uhr am Heck beschädigt. Die Schadenssumme liegt bei etwa 500 Euro.

Hinweise auf die Verursacher der Unfälle nimm die Polizei unter 02371/9199-0 entgegen.

