Unfälle in Iserlohn: Polizei fahndet nach Verursachern

Iserlohn Unfallfluchten beschäftigen die Polizei in Iserlohn. Gleich in drei Fällen fuhren die Verursacher davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Gleich drei Unfallverursacher sind in Iserlohn in den vergangenen Tagen davon gefahren, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Polizei setzt auf mögliche Zeugen, um die Verursacher noch zu ermitteln.

Am Schapker Weg beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug bereits am Dienstag zwischen 6.30 und 11.20 Uhr eine Straßenlaterne, wie die Polizei erst am Freitag berichtete. Der Mast steht im Bereich der Fußgängerampel, gegenüber der Einmündung der Straße Am Erbenberg. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro.

Ein Taxi ist an der Brandströmstraße zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 8.05 Uhr, an der linken Fahrzeugfront beschädigt worden. Der Stoßfänger und der Kotflügel wurden an dem Mercedes so stark eingedrückt, dass für eine Reparatur nach ersten Schätzungen rund 4000 Euro anfallen.

Ein weißer VW Polo, der an der Rotehausstraße geparkt war, verlor am Donnerstag kurz nach 16 Uhr bei einem Unfall seinen linken Außenspiegel. In diesem Fall wird der Schaden auf 300 Euro beziffert.

Hinweise können der Polizei unter 02371/9199-0 gemeldet werden.

