Unfallflucht in Iserlohn: Polizei sucht nach Zeugen

Iserlohn Nach einer Unfallflucht am Dienstag an der Piepenstockstraße in Iserlohn sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Welche Autos betroffen sind.

Ein an der Piepenstockstraße in Iserlohn am Fahrbahnrand geparkter silberner Opel Astra ist am Dienstag zwischen 8.15 und 13.10 Uhr vermutlich durch ein blaues Fahrzeug am hinteren Stoßfänger beschädigt.

Am Stoßfänger des beschädigten Opel konnte nach Poizeiangaben blauer Lackaufrieb vom Verursacherfahrzeug festgestellt werden. Der Unfallverursacher soll sich anschließend von der Unfallstelle entfernt haben, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf zirka 1000 Euro.

Zeugen die Hinweise auf den Verursacher machen können, werden gebeten sich an die Polizeiwache Iserlohn unter 02371/91990 oder direkt an das Verkehrskommissariat Iserlohn unter 02371/91997101 zu wenden.

