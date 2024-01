Unfallflucht in Iserlohn: Polizei sucht nach Zeugen

Iserlohn Ein am Fahrbahnrand geparktes Auto wurde in Iserlohn beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr davon. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein am Fahrbahnrand geparkter silberner Hyundai i10 ist am Montag im Zeitraum 8.15 bis 14 Uhr in Iserlohn beschädigt worden. Nach Polizeiangaben wurde das Auto, das Auf der Alm geparkt war, am linken Außenspiegel beschädigt und der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben.

Der Schaden beläuft sich auf rund 150 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher machen können, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Iserlohn unter 02371 / 9199-0 oder direkt an das Verkehrskommissariat Iserlohn unter 02371 / 9199-7101 zu wenden

