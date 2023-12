Unfallflucht Unfallflucht in Iserlohn: Täter rammte geparktes Auto

Iserlohn An der Barbarastraße in Iserlohn wurde am 4. Dezember ein geparktes Auto angefahren. Der Täter ist geflohen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Montag, 4. Dezember wurde ein geparkter grüner BMW an der Barbarastraße in Iserlohn-Gerlingsen beschädigt. Laut Bericht der Polizei geschah die Tat zwischen 20 und 23 Uhr. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher machen können, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Iserlohn (02371 / 9199-0) oder direkt an das Verkehrskommissariat Iserlohn (02371 / 9199-7101) zu wenden.

