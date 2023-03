Unfallflucht in Iserlohn: Wer hat schwarzen BMW beschädigt?

Iserlohn. Die Polizei Iserlohn sucht einen Unfallverursacher, der nach der Kollision einfach davon fuhr. Er verursachte einen Schaden von rund 3000 Euro.

Nach einem Verkehrsunfall in Iserlohn sucht die Polizei den Verursacher. Ein am Fahrbandrand der Piepenstockstraße, in Höhe der Einmündung Nordstraße, abgestellter schwarzer BMW der 1er-Serie wurde am Dienstag zwischen 5.50 und 14.30 Uhr beschädigt, wie die Polizei berichtet. An der hinteren Tür auf der Beifahrerseite entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Der Verursacher flüchtete, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter 02371/9199-7105 zu melden.

