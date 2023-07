Polizei Unfallflucht in Iserlohn: Zwei geparkte Autos beschädigt

Iserlohn. Zwei geparkte Fahrzeuge sind in Iserlohn angefahren worden. Die Verursacher flüchteten in beiden Fällen, ohne den Unfall der Polizei zu melden.

Nach zwei Unfallfluchten in Iserlohn hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt entstand bei den Zusammenstößen laut Polizei ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 18.10 Uhr, wurde am Dördelweg ein grauer Opel Corsa beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug kollidierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit dem abgestellten Wagen.

Auf dem Kaufland-Parkplatz an der Raiffeisenstraße wurde am Freitag zwischen 16.30 und 17 Uhr ein schwarzer Mitsubishi angefahren. Der Wagen einer 44 Jahre alten Hemeranerin wurde am hinteren linken Stoßfänger beschädigt.

Zeugen, die Hinweise zu den Unfallverursachern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Iserlohn, 02371/91990, zu melden.

