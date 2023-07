Unfallfluchten in Iserlohn: Polizei sucht Verursacher

Iserlohn. Bei drei Unfällen in Iserlohn sind die Verursacher geflüchtet. Ein Auto in Hennen wurde dabei besonders stark beschädigt. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei Iserlohn fahndet nach drei Unfallverursachern, die unerkannt geflüchtet sind.

An der Wallstraße wurde am Freitag gegen 20.05 Uhr ein am Fahrbahnrand geparkter Wagen am linken Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei 250 Euro.

Größer war die Beschädigung an einem Auto, das am Samstag zwischen 7.45 und 16.45 Uhr auf dem Hennener Marktplatz angefahren wurde. Der Wagen wurde an der Stoßstange vorne links getroffen. Den Schaden beziffert die Polizei auf 3000 Euro.

+++ Mehr aus Iserlohn: Große Anteilnahme nach Schauburg-Aus +++

Um etwa 200 Euro geht es nach einem Unfall an der Inselstraße. Dort wurde ein auf einem Parkplatz abgestelltes Auto am Samstag zwischen 9.30 und 10.30 Uhr hinten links am Stoßfänger beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/91990 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn