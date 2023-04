Unfallfluchten in Iserlohn: Trümmerfeld auf Sümmerner Straße

Iserlohn. Bei einem Unfall in Iserlohn-Sümmern ist am Samstag ein großer Schaden entstanden. Der Fahrer ließ seinen Wagen zurück. Die Polizei ermittelt.

Mehrere Unfallfluchten haben über das Osterwochenende die Polizei in Iserlohn beschäftigt, wie die Wache am Montag mitteilte.

Mit 20.000 Euro Sachschaden kam es auf der Kreuzung Landhauser Straße/Sümmerner Straße am Samstag zum gravierendsten Vorfall. Ein Zeuge meldete gegen 23.05 Uhr ein wahres Trümmerfeld an der Kreuzung. Nach Ermittlungen und Spurensuche scheint klar, dass der flüchtige Fahrer eines schwarzen Ford Ranger von der Landhauser Straße kam und an der Sümmerner Straße die dortige Verkehrsinsel überfuhr. Sein Wagen kollidierte mit einer Ampelanlage, die vollständig umknickte. Auf der anderen Straßenseite striff er eine weitere Ampel und fuhr durch eine Hecke auf das dahinter liegende Feld. Der Unbekannte fuhr zurück Richtung Sümmerner Straße, querte die Fahrbahn und fuhr auch auf das gegenüberliegende Feld, bevor er in Schlangenlinien weiter über die Sümmerner Straße fuhr. An der Rittershausstraße beschädigte er noch ein Verkehrsschild. Das stark beschädigte Fahrzeug konnte letztlich an einer Gartenanlage in Ostsümmern angetroffen und sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Unfallwagen an der Alte Poststraße nicht zugelassen

Sein Auto ließ auch ein Unfallverursacher auf der Alte Poststraße auf Höhe des Dullenbergwegs an Karfreitag zurück. Zeugen meldeten der Polizei den Unfall gegen 18.05 Uhr. Der vor Ort zurückgelassene graue Skoda Fabia wurde sichergestellt. Der Wagen war nicht zugelassen, der Schaden lag bei etwa 300 Euro. Die Polizei nahm eine genaue Personenbeschreibung der Zeugen auf und führt weitere Ermittlungen.

Ebenfalls an Karfreitag wurde ein schwarzer Skoda Octavia im Parkhaus City am Kurt-Schumacher-Ring an der hinteren rechten Tür beschädigt. Mutmaßlich wurde eine Tür beim Ein- oder Aussteigen aus einem nebenstehenden Fahrzeug zu weit geöffnet. Der Skoda stand zwischen 15 und 21.20 Uhr auf Parkdeck 3. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 100 Euro.

Aufgeklärt werden konnte eine Unfallflucht an der Ludorffstraße am Samstag. Eine 60 Jahre alte Iserlohnerin beschädigte gegen 16 Uhr beim Einsteigen in ihren Wagen das links neben ihrem geparkte Fahrzeug eines 35-jährigen Iserlohners und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei späteren Ermittlungen gab sie an, keinen Schadenseintritt bemerkt zu haben. Der Schaden liegt bei 700 Euro.

Hinweise zu den noch offenen Unfallfluchten nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

