Ungewöhnliche Geräusche

Iserlohn. Instandhaltung des Müllheizkraftwerks

Die Abfallentsorgungsgesellschaft des Kreises (AMK) weist darauf hin, dass es vom 2. bis zum 4. April zeitweise zu außergewöhnlichen Geräuschen durch geplante Reinigungsarbeiten im Betrieb des Iserlohner Müllheizkraftwerks kommen wird. Arbeiten zur Instandhaltung und Optimierung der Anlagen finden damit – auch in der Umgebung des Werks deutlich hörbar – ihren Abschluss. Lauter als üblich wird ein Zischen, möglicherweise auch über längere Zeiträume hinweg, zu hören sein. Dieses lasse sich „bedauerlicherweise technisch während der notwendigen Arbeiten nicht vermeiden“, heißt es.

Die AMK bittet um Beachtung, entschuldigt sich für eventuelle Unannehmlichkeiten und bedankt sich für das Verständnis.

Das Müllheizkraftwerk an der Giesestraße verursache im alltäglichen Betrieb kaum Geräusche, die in der Nachbarschaft zu hören sind, heißt es in der AMK-Mitteilung.