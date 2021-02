Ungewöhnliches, aber respektables Jahr

Iserlohn. Die Sparkasse Iserlohn verbucht im vergangenen Jahr eine Bilanzsumme von 1,88 Milliarden Euro.

Allen Corona-Hemmnissen zum Trotz bilanziert die Sparkasse in diesen Tagen auf wirtschaftlich-unternehmerischem Gebiet einen positiven Verlauf des Jahres 2020. Abseits der reinen Zahlenlage habe man sich um größtmögliche Kundennähe bemüht. „Alle Geschäftsstellen waren und sind geöffnet, alle Kundenbetreuerinnen und -betreuer sind für ihre Kunden da – oft auch – wie in diesen Zeiten vermehrt zu beobachten – bevorzugt telefonisch oder digital. Schließlich sollten die Kunden so viel Normalität wie eben möglich erleben können, auch wenn natürlich, wie überall, Maskenpflicht und Abstandsgebot herrscht“ Und das habe eben auch unmittelbare Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis gehabt. „Die Bilanzsumme stieg“, so die Pressemittelung, „im Verlauf des Jahres 2020 auf rund 1,88 Mrd. Euro. Die Kredite an Kunden nahmen um 3,8 und die Kundeneinlagen um 5,6 Prozent zu.“

Quasi als großes Geschenk habe es dann die Eröffnung des ersten sanierten Bauabschnitts der Hauptstelle am Schillerplatz gegeben. „Besonders die Kunden in Innenstadtnähe freuen sich, dass die Zeit des beengten Provisoriums nun vorbei ist.“

Womit soll man noch Rendite erzielen?

Auch über den geschäftlichen Verlauf im Jahr 2020 gibt es Gutes zu berichten. Insgesamt blicke die Sparkasse auf ein ungewöhnliches, aber dennoch respektables Jahr zurück. Womit soll man noch Rendite erzielen? Das fragen sich die Anleger angesichts von Minus- und Niedrigzinsniveau nunmehr bereits seit Jahren. Vielfach liege die Antwort in einer Investition in Immobilien, immerhin seien die Finanzierungsbedingungen äußerst günstig.

Im Jahr 2020 wurden erneut Darlehn im Gesamtvolumen von insgesamt 213,2 Mio. Euro zugesagt, noch einmal 2,6 Prozent mehr als 2019. Hiervon gingen rund 88 Mio. Euro an den Iserlohner Privatkunden, der Vorjahreswert wurde hier um rund 19 Prozent übertroffen. Unternehmen und Selbstständige investierten ebenfalls, die Kreditzusagen beliefen sich auf 111,3 Mio. Euro. In dieser Summe enthalten sind auch die sogenannten Coronahilfen in Form von KfW-Darlehen im Umfang von 18 Mio. Euro. Angesichts der Unsicherheiten, die mit dem Verlauf der Pandemie verbunden sind, fielen die Darlehenszusagen im gewerblichen Bereich um 12 Prozent geringer aus als im Vorjahr.

Zur Finanzierung des Wohnungsbaus dienten insgesamt 116,7 Mio. Euro der zugesagten Mittel, 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Nachfrage nach Baugrund oder Bestandsimmobilien in Iserlohn ist nach wie vor hoch, das Investment in „Betongold“ ist seit Jahren eine wertstabile Alternative zur klassischen Geldanlage. Die Kredite an Kunden summierten sich zum Jahresende auf 1.191,3 Mio. Euro, sie legten um 43 Mio. Euro oder 3,8 Prozent zu.

In Zeiten der Krise spart der Deutsche – der Grundsatz gilt ganz offensichtlich auch für den Iserlohner, denn trotz Nullverzinsung war der Einlagenzufluss im Jahr 2020 bei der Sparkasse ungebremst. Ganze 76,9 Mio. Euro flossen dem heimischen Kreditinstitut im vergangenen Jahr zu. Wie auch bereits in den Vorjahren wurden täglich fällige Einlagen bevorzugt. Die Position der Sichteinlagen wuchs auf 940 Mio. Euro an und nahm damit nochmals um 13 Prozent zu. Die Kundeneinlagen summierten sich zum Jahresende 2020 auf 1.389,2 Mio. Euro und legten damit um 73,9 Mio. Euro oder 5,6 Prozent zu.

Das Thema Verwahrentgelte, das nun bei immer mehr Kreditinstituten Thema ist, konnte die Sparkasse ihren Kunden bislang überwiegend und abgesehen von sehr hohen Guthaben ersparen. Dies sei bei Anhalten der Minuszinsphase für Banken und Sparkassen, und so auch für die Sparkasse Iserlohn, allerdings kaum durchzuhalten. Gleichwohl würden auskömmliche Freibeträge dazu führen, dass die breite Mehrheit der Iserlohner Sparer nicht betroffen sein wird.

Fonds stark gefragt, Aktien auf dem Vormarsch

Die Umsätze im Wertpapiergeschäft lagen im vergangenen Jahr bei 175,2 Mio. Euro, favorisiert wurden hier Investmentfonds, aber auch Aktien erfreuten sich zunehmender Beliebtheit. Das Wertpapiervolumen in den Wertpapierdepots summierte sich zum Jahresende auf 376,3 Mio. Euro. Zum Ende des Jahres nutzen mehr als 62 Prozent aller Kontoinhaber ihr Girokonto online, gut 68.000 GiroCards sind im Einsatz. Diese wurden 3,7 Mio. mal eingesetzt, 20 Prozent öfter als 2019. Dabei gefällt es immer mehr Kunden, die Karte nur noch vor einen Scanner halten zu müssen, statt sie in ein Bezahlgerät einzufügen. Die Anzahl der Kontaktlos-Zahlvorgänge stieg im letzten Jahr sprunghaft um mehr als 106 Prozent an, 70 Prozent aller Bezahlvorgänge geschehen, ohne dass der Kunde die Karte aus der Hand gibt. Und auch das mobile Zahlen, also das Zahlen mit der im Smartphone hinterlegten Karte, nahm im Coronajahr deutlich zu. Und auch an den Selbstbedienungsterminals in den Geschäftsstellen gaben die Kunden rund 11 Prozent weniger Zahlvorgänge ein als im Vorjahr.

Die Förderung des Gemeinwohls gehört seit Jahr und Tag zu den wichtigen Anliegen der Sparkasse Iserlohn, und auch die Bürgerstiftung hat im Jahr 2020 erneut viele gute Zwecke unterstützen können. Und so flossen erneut umfangreiche Mittel an gemeinnützige Institutionen und Vereine. 984 000 Euro wurde über Spenden, Sponsoring und PS-Zweckerträge ausgeschüttet. 161 Vorhaben konnten unterstützt werden.

Unter dem Strich verweist die Sparkasse Iserlohn zum Ende des Jahres 2020 auf einen Jahresüberschuss von rund einer Mio. Euro, der damit nur etwas unter dem Vorjahresniveau (1,3 Mio. Euro) liegt.

Kundenparkdeck soll bald wieder öffnen

Mit den Sanierungsarbeiten in der ehemaligen provisorischen Kundenhalle wurde inzwischen unverzüglich nach Bezug des Bauabschnitts eins begonnen. Hier entstehen weitere Besprechungszimmer sowie Teambüros für Kundenbetreuer. Nach Fertigstellung dieser Räumlichkeiten wird auch der Bereich Firmen- und Gewerbekundenzentrum, der seine vorübergehende Heimat in der Niederlassung Letmathe gefunden hatte, in die Iserlohner Innenstadt zurückkehren. Zeitnah soll zudem das Kundenparkdeck für die Kunden wiedereröffnet werden, dann wird auch das Parken auf dem Außengelände neben der Sparkasse ermöglicht.