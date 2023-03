Ungewöhnliches Ehrenamt: Stadt Iserlohn sucht „Brieföffner“

Iserlohn. Die Stadt Iserlohn bringt ein neues Projekt für Ehrenamtliche an den Start. Was ungewöhnlich klingt hat eines ernsten Hintergrund. Darum geht es.

Für den Stadtteil Löbbeckenkopf werden ehrenamtliche „Brieföffner“ gesucht, die Menschen dabei helfen, „schwere“ Briefe zu öffnen. Das neue Projekt im Rahmen der städtischen Sozialplanung soll laut einer Mitteilung der Stadt Iserlohn praktische Hilfen bieten: „Nicht jeder freut sich über einen vollen Briefkasten. Es gibt Menschen, die Angst haben, einen Brief zum Beispiel von einer Behörde, vom Vermieter oder einem Energieversorger zu öffnen. Hier wird dringend ehrenamtliche Unterstützung gebraucht.“

+++Auch interessant: Iserlohn soll Millionen für Kreisklinikum Lüdenscheid zahlen

+++Zum Thema: Iserlohn soll für Lüdenscheid zahlen – ein Kommentar

Gesucht werden deshalb hilfsbereite Personen, die mit den Betroffenen gemeinsam Briefe öffnen, diese lesen oder vorlesen und ihnen den Inhalt vermitteln. Mit praktischen Tipps können hier Ehrenamtliche dabei helfen, mit dem Betroffenen erste Schritte einzuleiten und ihnen mit Empathie beistehen.

Alle Interessierten, die etwas Zeit für ein soziales Engagement geben möchten und gut mit Menschen umgehen können, sind willkommen. Der zeitliche Umfang beträgt etwa zwei Stunden wöchentlich, bei Bedarf und Interesse kann das ehrenamtliche Engagement flexibel erweitert werden.

+++Lesen Sie auch: Was wird aus dem Jugendzentrum am Karnacksweg in Iserlohn?

Sollte sich das „Brieföffner-Projekt“ bewähren, wird es auf weitere Stadtteile ausgeweitet. Interessierte können sich melden bei Sozialplanerin Elke Nardone (02371/217-2014, E-Mail: elke.nardone@iserlohn.de) oder Hinrich Riemann von der Servicestelle Ehrenamt (02371/217-2079, E-Mail: hinrich.riemann@iserlohn.de).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn