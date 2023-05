Unternehmen in Iserlohn und Hemer erzielen Rekordumsätze

Iserlohn/Hemer. Die Umsatzzahlen der Unternehmen in Iserlohn und Hemer haben sich 2021 nicht nur erholt, es wurden sogar neue Rekordwerte erreicht.

Die Unternehmen in Iserlohn und Hemer haben im Jahr 2021 Rekordumsätze erzielt. Die Marke von 10 Milliarden Euro wurde dabei nach Angaben des statistischen Landesamtes IT NRW nur knapp verfehlt.

In Iserlohn erwirtschafteten die Unternehmen insgesamt Umsätze im Wert von 7,1 Milliarden Euro, das entspricht einem Plus von elf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Am bedeutendsten ist das verarbeitende Gewerbe mit einem Anteil von knapp 42 Prozent an den Gesamtumsätzen, gefolgt von den Unternehmen aus dem Bereich Kfz-Handel und -Reparatur (31 Prozent).

In Hemer kamen etwa 2,8 Milliarden Euro zusammen. Hier war die Steigerung sogar noch größer (+17 Prozent). In der Felsenmeerstadt dominiert das verarbeitende Gewerbe mit einem Anteil von knapp 82 Prozent an den Gesamtumsätzen sogar noch deutlicher.

In beiden Städten wurden die bisherigen Rekordergebnisse aus dem Jahr 2018 (Iserlohn: 6,6 Milliarden Euro; Hemer: 2,5 Milliarden Euro) jeweils deutlich übertroffen.

Wieder mehr Unternehmen in beiden Städten

Leicht zugenommen hat – entgegen dem langjährigen Trend – auch die Zahl der Firmen: Laut Umsatzsteuer-Voranmeldung gibt es in Iserlohn 3159 Unternehmen, zehn mehr als noch 2020. In Hemer sind 961 Unternehmen registriert, acht mehr als im Jahr zuvor. Im Zehn-Jahres-Vergleich ist der Rückgang beträchtlich: Für 2011 weist IT NRW noch 3493 Unternehmen in Iserlohn und 1194 in Hemer aus.

IT NRW weist darauf hin, dass in der Statistik nur die Angaben von Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 22 000 Euro berücksichtigt werden. Da ab dem Berichtsjahr 2021 bei Banken und Versicherungen auch deren steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug berücksichtigt werden, ist die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren eingeschränkt.

