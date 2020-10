Unterstützung für die Iserlohner Sozialpädiatrie

Richtig ansteckend im positiven Sinne ist die Aktion von Lotte Dietrich gewesen. Die 11-jährige Iserlohnerin hatte seit März fleißig Mund-Nasen-Masken genäht (wir berichteten). Über 150 Masken sind es geworden. Einige Masken hat die junge Iserlohnerin an Altenheime gespendet, viele von den Behelfsmasken aber auch verkauft. Kurzerhand hatten sich Katharina Döring, eine Lehrerin des Märkischen Gymnasiums, und deren Mutter Margret Schmidt sowie einige Frauen des Inner Wheel Club angeschlossen und Lotte mit selbstgenähten Masken unterstützt.

Spende kommt den jungen Patienten zugute

Das Geld, so erklärte die kleine Näherin mit großem Herz bereits Anfang des Jahres, wolle sie einem guten Zweck spenden. Und das hat sie nun getan. „Ich bin total aufgeregt, aber ich freue mich, dass das Geld anderen Kindern zugute kommt“, sagte sie bei der Spendenübergabe. Denn die insgesamt 600 Euro spendete die Schülerin an das Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ) im Agaplesion-Krankenhaus Bethanien. „Wir haben schon einige Spenden für das SPZ erhalten, aber diese ist noch mal eine ganz besondere“, sagte Chefarzt und Zentrumsleiter Dr. med. Hartmut Walkenhorst.

Das Sozialpädiatrische Zentrum ist gedacht für die Betreuung von Kindern mit chronischen Erkrankungen. „Kinder mit chronischen Erkrankungen haben oftmals nicht nur ein Problem, sondern Probleme, die verschiedene Fachbereiche beziehungsweise Professionen angehen“, erklärt der Chefarzt. Im SPZ wird die Betreuung zusammengefasst, sodass neben Ärzte auch Physiotherapeuten, Psychologen und Heilpädagogen arbeiten. Zu den im SPZ ambulant behandelten Erkrankungen zählen unter anderem Epilepsien, Entwicklungsverzögerungen, Zerebrale Bewegungsstörungen und Körperbehinderungen sowie Interaktionsstörungen, Autismus oder geistige Behinderungen.

„Auch in der Neuropädiatrie sind viele Erkrankungen heute schon behandelbar“, berichtet Dr. Walkenhorst weiter. Die Behandlungen seien aber eben aufwendiger und multidisziplinär – oder manchmal eben auch teuer, wie im Fall der aktuellen Therapie der spinalen Muskelatrophie, die berühmte Einmalspritze. „Die neue Therapie, die die entscheidende kausale Verbesserung bringt, kostet zwei Millionen Dollar. Die Krankenkassen zieren sich sehr das zu bezahlen“, bringt Dr. Hans Helmut Richardt in Erinnerung. Früher sei eine solche Diagnose letztendlich ein Todesurteil gewesen. „Heute lernen die Kinder laufen“, so der ehemalige SPZ-Leiter. Wünschen würde er sich daher, dass es auch mal eine „Weihnachtslotterie“, wie es sie bereits für an Krebs erkrankte Kinder gibt, auch für neurologisch kranke Kinder eingeführt werde.

SPZ vor knapp zehn Jahren in Iserlohn aufgebaut

Sozialpädiatrische Zentren gab es schon lange für gut 150 Städte in ganz Deutschland. Für den Märkischen Kreis jedoch nicht. Erst vor fast zehn Jahren ist nach zähen Verhandlungen der Standort in Iserlohn aufgebaut worden, erinnert sich Dr. Hans Helmut Richardt: „Aufgrund der Größe des Märkischen Kreises gehörte hier eins hin, aber das wurde ganz lange von den Kostenträgern nicht so gesehen.“

Die Auslastung gibt dem Entschluss, das SPZ in Iserlohn zu eröffnen, jedoch Recht. „Im Jahr werden hier durchschnittlich 2000 Patienten vom Säuglingsalter bis zum abgeschlossenen 18. Lebensjahr behandelt“, berichtet Dr. Hartmut Walkenhorst.

Und diesen Patienten kommt nun die Spende von Lotte zugute. Ob das Geld für neue Spielsachen verwendet wird oder in größere Projekte mit einfließt, steht noch nicht fest. Weihnachten rückt allerdings auch langsam näher. Für Kinder, die über Weihnachten auf der Station verbringen müssen, könnten von dem Geld auch kleine Geschenke besorgt werden.